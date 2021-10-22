Вологду украшают танцующей парой, пьяными елями, снежинками

Вологда начала готовиться к новогодним праздникам. На улицах и площадях монтируют новогоднее убранство.

В этом году Администрация города Вологды заключила четыре контракта, связанных с новогодним убранством. На поставку нового оборудования направлено 2,1 млн рублей. 484 тысячи потратят на установку двадцатиметровой ели на площади Революции. Более 2 млн - это монтаж и обслуживание прошлогоднего оборудования. На 570 тыс. рублей будут установлены семь живых елей в микрорайонах города. Также этим летом было высажено 13 живых елей в разных частях Вологды.

В центре уже появились малые архитектурные формы и объемно-пространственные композиции, правда они еще не освещены.

Так, на Кремлевской площади появились шар, елка и две 3Д-снежинки. Выполнена обмотка десяти деревьев по улице Сергея Орлова. Гирлянды смонтированы и на деревьях и по проспекту Победы. Арки - на аллее на ул. Мира. Четыре консоли повешены на разделительной полосе. На улице Мира у памятника Ильюшину установлена звезда. Засветились гирлянды в Октябрьском парке. Висит бахрома на Мэрии и Доме офицеров, - сообщает пресс-служба администрации города.

На площади Революции монтируют алмазные кольца, консоли «Снежинка» на опоры, прожекторы. В Детском парке развешивают гирлянды «Сосулька». У кинотеатра «Ленком» установлен МАФ «Зеркало», на площади Революции возле памятника погибшим в гражданской войне - четыре объемно-пространственные композиции «Снежинка».

«В понедельник на аллее на проспекте Победы будет установлена танцующая пара. Смонтируют лося и лосиху из металлического каркаса со светодиодами в Октябрьском парке. Также на следующей неделе появятся 10 «пьяных» елей на Пушкинской аллее. А вот электромонтажные работы будут проводиться чуть позже», - сообщают в учреждении.

На Вотчине Деда Мороза выпал первый снег. ФОТО.