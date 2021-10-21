Первый снег выпал на Вотчине Деда Мороза под Великим Устюгом

На Вотчине уже можно играть в снежки!

На Вотчине российского Деда Мороза выпал первый снег. Дом главного волшебника страны находится на красивом берегу полноводной реки Сухоны, в сосновом бору. Так что красота здесь - сказочная.

Терем Деда Мороза стоит в лесу, который за одну ночь стал сказочным.

Жители разных уголков страны комментируют фотографии, появившиеся в интернете. Зимний волшебник, кстати, перебрался в зимнюю одежду - традиционную зимнюю шубу, рукавицы и валенки. Да, у дедушки есть и летние одежды, и даже купальный костюм.

А снегу в Великом Устюге достаточно много - вслед за Дедом Морозом местная ребятня уже играет в снежки и сооружает снеговиков.

Зимний волшебник обходит свои владения.

В зоопарке Деда Мороза животные по-разному реагируют на снег: для кого-то это повод почистить шкурку, а кому-то, напротив, хочется, спать.

Лето на Вологодчине выдалось жарким, так что зиме многие рады.

Кстати, снег выпал на территории почти всей Вологодской области. Но в Великоустюжском районе, на северо-востоке огромного региона, он, как водится, "и гуще, и белей".

Местная поэтесса Евленья Виноградова из Великого Устюга уже откликнулась стихами:

Снег идёт по улице, ребята!

Снег идёт по улице моей.

Кто там настроение попрятал?

Доставай прекрасное скорей!

Снег идёт и на душе не больно.

Каждый будет с неба обогрет

безусловной божеской любовью,

именуемою - Белый Свет...

К Дню рождения Деда Мороза здесь всегда выпадает снег.

А на Вотчине вовсю готовятся к Дню рождения Дедушки. 18 ноября здесь традиционно соберутся гости - Снегурочка из Костромской области, волшебники из разных регионов страны и, конечно же, дети. Но только те, которые хорошо вели себя весь год.

Фото: ВКонтакте, группы "Российский Дед Мороз" и "Зоопарк Деда Мороза".