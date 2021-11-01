В череповецких школах массово меняют окна, не мешая при этом учебному процессу. На работы выделено 168 миллионов рублей. По словам мэра Вадима Германова, нужно заменить 10141 окошко. Из них 5707 — пластиковые (56%), а 4436 (44%) — деревянные. В сезон массового здесь продолжили создавать теплую атмосферу в образовательных учреждениях.

Работы начались в череповецких школах № 28, 34 и 40. "В ближайшее время учителя школ № № 21, 22, 26, 31, 17, 34, 30, 4, 5, 2, 28, 40, 20 и 16 забудут навыки законопачивания на зиму рассохшихся рам. Работы должны завершиться до конца года. Строители будут заходить в школы после окончания уроков и в выходные", — говорит мэр Череповца.

Таким образом, уже к Новому году заменят 1898 пластиковых окон в школах, то есть в итоге будут обновлены и утеплены 75 процентов от общего количества оконных проемов.