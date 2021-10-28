В Вологде открыли памятник основателю российского маслоделия

В Вологде у одного из старейших учебных заведений региона открыли памятник великому вологжанину. Рядом со входом в Вологодскую государственную молочнохозяйственную академию имени Николая Васильевича Верещагина установили памятник отцу молочной промышленности. Он открыл миру вкус вологодского масла! Положил жизнь, чтобы улучшить положение крестьянства, обучить россиян делать качественный продукт, известный в мире.

Фото: Правительство Вологодской области

ВМХА 110 лет готовит высокопрофессиональных востребованных специалистов. К юбилею главный учебный корпус отремонтировали - он был законсервирован 13 лет. Вологодская ГМХА входит в топ лучших опорных аграрных вузов Минсельхоза РФ.

Дело Николая Верещагина процветает! В Комсомольской правде вышла статья, рассказывающая о жизни двух великих братьев-череповчан: художника Василия Верещагина и маслодела Николая.