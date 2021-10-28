Родовой дом Верещагиных: основателя российского маслоделия и гениального художника

В доме Верещагиных открыли музей Фото: Евдокия САХАРОВА

В Череповце, в самом сердце города, на месте слияния рек Ягорбы и Шексны есть дом, в котором начали свою жизнь великие вологжане, изменившие мир. Это единственный в мире мемориальный дом-музей, хранящий дух легендарных Верещагиных. Усадебный комплекс, из которого открывается живописный вид на череповецкий порт, посетили и журналисты “Комсомолки”.

Гениальная семья

Усадьба принадлежала семейству предводителя уездного дворянства Василию Васильевичу Верещагину-старшему. У него с супругой всего родилось 11 детей, однако, четверо умерли так и не повзрослев. Наиболее известны необыкновенные братья Василий и Николай, оставившие яркий след в мировом искусстве и науке.

Николай - основатель молочной промышленности, изменивший благосостояние российских крестьян к лучшему, Василий - “всесветно известный” художник, показавший холодную кровавость любой войны.

Фото: Евдокия САХАРОВА

Реконструкция

Дом Верещагиных претерпел множество перепланировок: в 1850-е годы его продали купцу, ставшему сдавать часть помещений второго этажа постояльцам. Через сто лет тут разместились коммунальные квартиры, и только к 1984 году здание получил музей. После - его чуть было не снесли. Планировали проложить шоссе к новому мосту, да культурная общественность сумела отстоять дом - шоссе и мост подвинулись.

Фото: Евдокия САХАРОВА

В 2019 году череповчанам удалось создать проект реконструкции усадьбы, который выиграл конкурс от Минстроя. Объект культурного наследия федерального значения получил финансирование, и к ноябрю 2020 года обновленный “верещагинский квартал” открыл двери для посетителей.

Очень приятно находиться в парке дома-музея Верещагиных: среди множества деревьев и цветников идут гравийные дорожки, расположилась тенистая беседка, множество скамеек и фонарики, аутентичная деревянная детская площадка.

Фото: Евдокия САХАРОВА

Фото: Евдокия САХАРОВА

Детская площадка

У сохранившегося каретного сарая стоит фигурка коровы в натуральную величину и даже бричка. Облагорожена территория вокруг музея, покрашен фасад, появился резной палисад, отреставрированы деревянные сооружения, уложены исторические деревянные мостки.

Напротив дома-музея в сквере планируется установить памятник братьям Верещагиным. Концепт уже выбран. Пока в городе есть лишь бюст В. В. Верещагина, установленный в 1957 году на площади Металлургов. В Вологде 27 октября 2021 года появился памятник Н.В. Верещагину у Вологодской государственной молочнохозяйственной академии.

Василий Верещагин - художник, путешественник

Такой один

В Череповце находится мемориальный дом-музей, единственный в мире, хранящий память о выдающейся семье Верещагиных. Удивителен тот факт, что Василий Васильевич, сын-художник, объехал весь мир, но так и не основал имения: все его дома мистически гибли.

Обстановку мемориального дома воссоздали по воспоминаниям Василия Верещагина. Обстановка дворянского быта того времени дополнена удивительными предметами, собранными художником из путешествий, а также сохранены его оригинальные этюды и рисунки.

Фото Николая Верещагина из книги "Вологодское маслоделие: история развития"

Основоположник российской молочной отрасли

Николай Васильевич Верещагин родился в 1839 году в деревне Пертовка Череповецкого уезда, где и умер в возрасте 67 лет. Проведя детство на берегу Шексны, он познакомился с молочным скотоводством, что перевернуло его жизнь, а после и жизнь крестьянства.

Будучи офицером, посещал лекции в Санкт-Петербургском университете, участвовал в боевых действиях. После, против воли отца женился на крепостной девке соседа Татьяне, и уже самостоятельно упрямо шел по своему пути. Вологжанин обучался сыроделию в Швейцарии, после поехал в Германию, Данию и Англию. А по возвращению создал школу сыроварения для обучения крестьян - дал шанс победить нищету простым русским людям и посвятил этому жизнь. В Европе его впечатлил пример артельной сыроварни, куда крестьяне сдавали молоко, а потом делили между собой доходы, получаемые от продажи сыра.

Памятник Николаю Верещагину в Вологде Фото: Правительство Вологодской области

За четыре десятилетия Верещагину и его соратникам удалось сделать Россию крупнейшим экспортером сливочного масла. Империя тем временем тянула с выдачей ссуды гению, а проценты по кредитам цинично копились. Николай Васильевич вкладывал все средства в молочную науку, даже заложил родовое имение, хотя мог быть богатейшим человеком, не делясь знаниями. Даже Менделеев посетил школу череповчанина, лично приготовив сыр и масло, а также подоил корову Няньку.

По собственному признанию, Верещагину пришлось пройти большой путь: приучить обрабатывать молоко сообща, снабдить работников надлежащей посудой, ввести выработку всех сортов масла и сыров, организовать их сбыт на внутренних рынках и за границей, ввести контроль и определение качества молока, доказать пригодность русской молочной коровы для переработки усиленных кормов, широко распространить все добытые знания в России.

Монумент Василию Верещагину в сквере его имени в Череповце Фото: Яндекс

Художник - гражданин мира

Живописец-баталист Василий Верещагин родился в этой провинциальной городской усадьбе и прожил там первые 9 лет.

Череповец - город детства для художника, где он начал рисовать, восхитившись рисунком на платке няни. После отъезда на военную учебу в Санкт-Петербург, Василий возвращался в родовое гнездо лишь на каникулы.

Фото: Евдокия САХАРОВА

Он тоже шел по своему пути - вместо военной карьеры стал обучаться в Академии художеств, а позже и в Парижской академии искусств. Приняв приглашение Туркестанского генерал-губернатора стать при нём художником, приехал в Самарканд. Там он принял боевое крещение: выдержал с горстью русских солдат восьмидневную осаду цитадели города. За оборону Самаркандской крепости его наградили орденом Святого Георгия 4-й степени.

Позже в России его работы называли «непатриотичными»: они демонстрировали отнюдь не триумф побед. Горькая изнанка сражений вошла в историю мировой живописи и положила тень на военную пропаганду. Однако в современном мире призыв художника решать конфликты мирным путём актуален как никогда.

Верещагин успел объехать весь мир от Китая до Америки. А смерть он встретил во время русско-японской войны при подрыве на мине броненосца «Петропавловск» на внешнем рейде Порт-Артура. Ему был 61 год.

В.В. Верещагин "Апофеоз войны", Государственная Третьяковская галерея

Фото: Яндекс

Как добраться

Усадьба Верещагиных находится в историческом центре города, вокруг множество остановок общественного транспорта. До нее всего 20 минут езды на автобусе от железнодорожного или автовокзала. Адрес: Череповец, Социалистическая, 22. В пределах двух кварталов расположен Центр народных ремесел, Художественный музей, Музей археологии, Соборная горка, усадьба Милютина.

Как развлекают

В усадьбе 4 постоянные экспозиции и 4 экскурсионные программы, в том числе гастрономическая с дегустацией молочных продуктов ЧМК. По записи можно посетить вечёрку по русским костюмам (с облачением в традиционный наряд), а также квест игру-сказку. В доме Верещагиных культурная жизнь постоянно бурлит: проводятся необычные выставки, фестивали, различные мастер-классы (например, по китайской живописи или рисованию шерстью), игры, концерты, вечера японской культуры. Можно и самим заказать там праздничное мероприятие.