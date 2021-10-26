Достопримечательность Вологды решили перепродать на 5 млн дороже

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В Вологде за 10,9 млн рублей выставлена на продажу водонапорная башня на улице Сергея Орлова вместе с прилегающей территорией. Объявление появилось на Avito.

Центральная достопримечательность города еще в августе была выкуплена у администрации за 6 млн рублей, а в ноября Вологда чуть было не продала башню за 1,5 млн - это 50 рублей за квадратный метр. Вологжане возмутились. Кроме того, на объекте нашли антенны и оборудование операторов сотовой связи, которые установили свою аппаратуру без согласования с кем-либо. В начале года подозрительную сделку заморозили, а потом мэр и вовсе ее отменил.

В башне XIX века хотели создать музей сладостей, теперь же вологжане прочат ей незаконный снос - место-то с видом на реку в самом центре областной столицы.