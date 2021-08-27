Водонапорную башню в Вологде снова купили: музея сладостей не будет

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В Вологде вновь продали здание водонапорной башни на улице Сергея Орлова. Вместе с земельным участком оно обошлось счастливой покупательнице в 6 млн рублей, по начальной цене. Об этом рассказал мэр города.

Напомним, ранее четырехэтажное здание продали Жанне Ивановой за 1,5 млн рублей - ранее она арендовала постройку за 12 тысяч рублей в месяц. Вологжане удивились столь низкой цене. В итоге, после проверок контролирующих органов, приватизацию отменил мэр. Инвестор собиралась создать музей сладостей, но теперь цена здания выросла, поэтому от идеи и повторной покупки пришлось отказаться.

В аукционе участвовали три заинтересованных предпринимателя. В результате, выкупила водонапорную башню Ирина Калабанова. Как сообщил мэр Сергей Воропанов, новый собственник не раскрывает коммерческую тайну: что же будет с зданием дальше.

Водонапорная башня построена в конце XIX века и относится к объектам историко-архитектурной среды, требует ремонта, возможно реконструкции.