Серийный вор обходил общежития и забирал все ценное из открытых комнат

20-летнего вора телефона вытащили из-под дивана. В полицию Вологды с заявлением о пропаже сотового телефона обратился житель общежития. Он на несколько минут вышел из комнаты, оставив дверь незапертой. Когда вернулся, то обнаружил, что телефон пропал.

Оперативники вычислили подозреваемого. Его задержали у его знакомой. Когда за ним пришли, тот спрятался за диваном.

Вологжанин, ему 30 лет, ранее был судим. Он специально ходил по общежитиям, искал незапертые комнаты и обворовывал жильцов.

Всего установлено четыре факта краж из комнат общежитий и квартир. Общая стоимость похищенного - 30 тысяч рублей.

«По всем фактам возбуждены уголовные дела по части 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет со штрафом в размере 80 тысяч рублей», - сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.