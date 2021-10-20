Областная библиотека приглашает вологжан за бесплатной книгой

В Вологде пройдет благотворительная акция «Книжный фримаркет». В здании Вологодской областной научной библиотеке в субботу, 23 октября, в фойе 1 этажа (М.Ульяновой, 1) с 10 часов можно посмотреть, приобрести или обменять книгу .

Это бесплатная книжная ярмарка - свободный обмен книгами, где каждый может подарить вторую жизнь прочитанным томам и совершенно бесплатно получить взамен понравившееся ему издание.

Впервые «Книжный фримаркет» прошел в областной библиотеке в мае 2017 года. Тогда в нем приняли участие более ста пятидесяти человек, сообщает сайт библиотеки.

По словам организаторов, « Поверьте, ненужных книг не бывает!". Книжный водовороте - это еще и забота об экологии.

Единственное требование - книги, которые вы планируете принести, должны быть в хорошем состоянии! Если вы готовы поделиться вашими книгами, смело приносите их к нам! Это не только хорошая возможность сделать подарок незнакомому человеку и, но и получить такой же подарок в ответ.

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Обязательно соблюдение масочного режима и санитарных норм!