Появилась уточненная информация о пропавшей в Вологде девочке

В Вологде 16 октября после часа дня пропала Софья Жаворонкова, 9 лет. Мать не знает в чем ушла девочка из дома №37 по улице Воровского. Либо в малиновой куртке, либо в светло-зеленой холодного оттенка. При себе у школьницы был желто-оранжевый рюкзак. Об этом сообщил ПСО "Ты не один".

Желающие присоединиться к поискам могут прийти в отдел полиции №2 на Окружном шоссе, 5а, информация публикуется в группе ПСО или через онлайн-чат jivo, или ВКонтакте.

Как сообщил мэр города Сергей Воропанов, одноклассники видели девочку в субботу, уходящую с 30-летним мужчиной. Сегодня в школу она не пришла. Девочка ростом 130 см, волосы темные ниже плеч. На ней могла быть также розовая шапка и светлые сапоги.