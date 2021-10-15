В Вологодской области иномарка попала под КамАЗ и под трактор

В один момент иномарка превратилась в груду металла. Фото: Антон Хренов.

В Вологодской области "Шкода Октавия" попала в ДТП с КАМАЗом и трактором. Жуткое ДТП произошло около деревни Пирогово Грязовецкого района, на недавно отремонтированном участке трассы.

В результате аварии иномарка была сильно повреждена, водителя легковушки в тяжелом состоянии госпитализировали в областную больницу.

По информации областного ГИБДД, ДТП случилось около полудня на 43-м километре трассы Вологда – Ростилово.

За рулем находился 31-летний мужчина. Он пошел на обгон трактор в зоне действия знака «Обгон запрещен». На встречной полосе двигался КамАЗом с полуприцепом. После столкновения Шкоды с КамАЗ иномарку откинуло под трактор.

В результате аварии автомобиль превратился в груду железа.

Как поясняет очевидец Антон Хренов : "Он хотел, видимо трактор обогнать, высунулся, а по встречке КамАЗ ехал. А я за КамАЗом. Видимо не успел обратно перестроиться..."

На место ДТП выехали МЧС, полиция. По словам Антона порталу Город Во, он вызвал полицию, наряд подъехал буквально через несколько минут вместе с машиной скорой помощи.