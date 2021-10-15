Вологжан приглашают бесплатно посмотреть фильм о родине Василия Белова

Вологжанам покажут бесплатно фильм о родине писателя Василия Белова. Вологодская областная библиотека приглашает вологжан на
творческую встречу с режиссером Валерием Татаровым.
Мероприятие пройдет 19 октября, на Ульяновой,1. Начало в 18 часов.
Валерий Татаров – тележурналист и режиссер документального кино из Петербурга. В ходе творческой
встречи пройдет показ и обсуждение его фильма «Человек из
Тимонихи».
Съемки проходили в августе 2020 года на родине писателя
Василия Белова в деревне Тимониха Харовского района. В картине снялись жители вологодской и архангельской глубинки. Они приехали на традиционный
сенокос в Тимонихе - ежегодно добровольцы обкашивают малонаселенную деревню. Без их участия родина писателя, наверно, уже заросла бы ивняком...
В картине приняла участие сестра писателя Александра Ивановна Мартьянова.
Фильмы о деревне и ее жителях не так уж часто снимаются в нашей стране. Насколько документалистам удалось запечатлеть время могут оценить все желающие.
Для оформления фильма используется фольклорная музыка.
Мероприятие пройдет 19 октября, на Ульяновой,1. Начало в 18 часов.