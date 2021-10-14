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Происшествия14 октября 2021 3:00

В Вологде мать двухлетнего ребенка, выпавшего из окна, пойдет под суд

Материалы дела переданы в суд
Евдокия САХАРОВА
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В Вологде завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, маленький ребенок которой упал с 4 этажа. Об этом сообщил СУ СК по Вологодской области. Трагедия произошла 20 июня. Двухлетний малыш забрался на подоконник, выдавил весом москитную сетку на открытом окне и рухнул с высоты. Ребенок получил тяжкий вред здоровью.

Вологжанку обвиняют в причинении вреда по неосторожности. Прокурор признал собранные против матери доказательства достаточными. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

За летний сезон из окна в Вологодской области вышло около десятка малышей. Родители продолжают халатно относиться к безопасности своих детей. Москитные сетки не выдерживают веса ребенка, они не предназначены для защиты малышей от падения.