В Вологде мать двухлетнего ребенка, выпавшего из окна, пойдет под суд

В Вологде завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, маленький ребенок которой упал с 4 этажа. Об этом сообщил СУ СК по Вологодской области. Трагедия произошла 20 июня. Двухлетний малыш забрался на подоконник, выдавил весом москитную сетку на открытом окне и рухнул с высоты. Ребенок получил тяжкий вред здоровью.

Вологжанку обвиняют в причинении вреда по неосторожности. Прокурор признал собранные против матери доказательства достаточными. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

За летний сезон из окна в Вологодской области вышло около десятка малышей. Родители продолжают халатно относиться к безопасности своих детей. Москитные сетки не выдерживают веса ребенка, они не предназначены для защиты малышей от падения.