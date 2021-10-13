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Общество13 октября 2021 17:39

В Вологодском департаменте здравоохранения сменят руководство

В период ковида такая должность - "расстрельная"
Евдокия САХАРОВА
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Сергей Бутаков

Сергей Бутаков

Порталу NewsVo стало известно из неофициальной беседы начальника департамента здравоохранения Вологодской области Сергея Бутакова с коллегами, по неподтвержденным данным, 25 октября там сменят руководство.

Как сообщает источник в департаменте здравоохранения, увольнение связано с большим количеством претензий к работе местной медицины в коронавирусный период. Во время ковида должность руководителя департамента здравоохранения стала самой «расстрельной».

Возможно, что руководителем местного здравоохранения станет главврач областной больницы №2 Алексей Плотников. Официальной информации о смене руководства пока нет.