В Вологодском департаменте здравоохранения сменят руководство

Сергей Бутаков

Порталу NewsVo стало известно из неофициальной беседы начальника департамента здравоохранения Вологодской области Сергея Бутакова с коллегами, по неподтвержденным данным, 25 октября там сменят руководство.

Как сообщает источник в департаменте здравоохранения, увольнение связано с большим количеством претензий к работе местной медицины в коронавирусный период. Во время ковида должность руководителя департамента здравоохранения стала самой «расстрельной».

Возможно, что руководителем местного здравоохранения станет главврач областной больницы №2 Алексей Плотников. Официальной информации о смене руководства пока нет.