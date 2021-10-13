Стали известны приметы пропавшей под Череповцом старушки

В Череповецком районе разыскивают женщину в возрасте 71 год. Галина Полякова 12 октября ушла из деревни Гавино в лес с синим ведром. До сих пор ее местонахождение неизвестно... Об этом сообщил поисково-спасательный отряд "Азимут". Вчера женщину безрезультатно искали до полной темноты.

Потерявшаяся ростом 160 см, телосложение нормальное, темные с сединой волосы, глаза карие. С собой была трость. Одета в светло-зеленую куртку из микрофибры, белую вязаную кофту, черные брюки, черные резиновые сапоги и белый берет.

Требуется распространение информации. Обладающим информацией о местонахождении женщины, просьба позвонить на горячую линию волонтеров 8 911 518 33 66, короткий номер 61-33-66, либо в полицию.