В Череповецком районе женщина ушла в лес и не вернулась

- Фото: Иван Чухнин

Женщина ушла в лес и не вернулась. О напрасных поисках сообщили череповецкие поисковики. 12 октября женщина 1950 года рождения ушла в лес из деревни Гавино Уломского сельского поселения Череповецкого района и заблудилась. На помощь отправились три сотрудников поисково-спасательного отряда «Азимут», один представитель противопожарной службы области и четверо полицейских. Женщину искали в лесу до полной темноты. однако безрезультатно.

13 октября поисковые работы продолжились, сообщает пресс-служба МЧС по Вологодской области.