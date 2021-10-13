В Вологде полиция конфисковала 600 бутылочек с незаконным алкоголем

Фото: сайт УМВД по Вологодской области

В Вологде продавали незаконную спиртосодержащую продукцию. Полицейские выявили такую торговую точку. Нарушение закона было выявлено 12 октября в Вологде в ходе рейда полицейских. Факт незаконной продажи спиртосодержащей и алкогольной продукции выявили в одном из торговых объектов, расположенных на улице Петрозаводской. Всем страждущим женщина продавала суррогатную продукцию под видом косметического лосьона с содержанием этилового спирта 95%. Необходимых документов на этот товар в торговой точке не было.

В отношении продавца полицейские составили протокол об административном правонарушении - Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена. В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 14.2 КоАП РФ.

Всего было изъято 600 стеклянных стограммовых бутылочек с питием. Как сообщает сайт УМВД области, работа в данном направлении продолжится.