Вологодская область: какая помощь будет оказываться без QR-кодов?

С 9 октября в медучреждениях Вологодской области начнутся новые коронавирусные ограничения.

Департамент здравоохранения области комментирует ситуацию: "Для планового посещения медицинской организации, подготовьте, пожалуйста, QR-код вакцинированного или переболевшего. Медицинская помощь в неотложной, экстренной форме будет оказываться, как и раньше, без дополнительных ограничений. Так же будет оказываться вся медицинская помощь, которая не может быть отсрочена - послеоперационные перевязки, наблюдение по беременности, лечение острых травм и другое".

Как ранее сообщалось, граждане до 18 лет не вакцинируются- то есть медицинская помощь детям и подросткам будет оказываться без каких либо ограничений. на сопровождающих их лиц указанные ограничения не распространяются.

Что касается получения лекарственных препаратов теми, у кого медотвод от прививки, то рецепты на лекарства участковый врач будет выписывать дистанционно, а лекарственные препараты могут получить в уполномоченной аптеке родственники, знакомые или волонтеры.

Многие вопросы у вологжан остаются. Например, не учтены интересы уже переболевших и имеющих антитела, которые при болезни своевременно не обратились в медучреждения. Многие не сделали анализ на COVID-19 или анализ им не был назначен, или сдать его было невозможно, или получили ложноотрицательный результат. Кто-то перенес на ногах, при этом наработав антитела. Сейчас они приравнены к тем, кто не болел и должен привиться.