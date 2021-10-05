Пока вводили QR-коды: ритуальные услуги в Вологде резко подорожали

В Вологде резко повысились цены на ритуальные услуги. Администрация города опубликовала новые тарифы на услуги муниципальной службы. Цены выросли на 15-50%.

Речь идет о рытье могил и услуг по захоронению, оплачиваемых за счет личных средств граждан. Постановление опубликовано на сайте горадминистрации.

Журналисты Города Во сравнили ранее действовавшие цены на услуги, которые оказывает МУП «Ритуал-спецслужба», с новыми.

Так, летом рытье стандартной могилы без ограды стоило 2543 рубля, сейчас - 3601 рубль. Зимой эта же услуга обходилась в 4638 рублей, отныне - 6738 рублей.

Подорожала и услуга захоронения в такую могилу: летом - с 539 до 764 рублей, зимой - с 753 до 1037 рублей. То есть стоимость этих услуг увеличилась менее, чем в полтора раза, но более, чем на треть. Выросли в цене на 15–50% и другие услуги, в том числе и при захоронении урн с прахом. Новые тарифы будут действовать до конца 2022 года.

Напомним, на Вологодчине из-за низкой вакцинации ситуация с коронавирусом стала неуправляемой. Управленцы заявили о QR-кодах сертификатов о вакцинации.