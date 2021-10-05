На Вологодчине вводят QR-коды прививочных сертификатов

Сенсация от областного оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса: с 6 октября в Вологодской области вводят обязательные QR-коды. Заменить его может только справка о перенесенном коронавирусе.

5 октября на заседании оперативного штаба председатель правительства Вологодской области Антон Кольцов сообщил, что в связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации и невозможностью на нее влиять на Вологодчине вводятся QR-коды прививочных сертификатов, которые подтверждают вакцинацию от коронавируса. Чиновник признался, что "темпы иммунизации не позволяют управлять ситуацией" с коронавирусом, сообщает сайт Город Во.

На сегодняшний день в моногоспиталях области заняты 9 коек из 10. А именно - 1589 коек из 1840, что составляет 86,4% коечного фонда. В 1,7 раза увеличилось число тяжёлых пациентов. Смертность от коронавируса — 2,74%.

QR-коды вводятся в кратчайшие сроки: с 6 октября они необходимы для плановой медпомощи и диспансеризации. С 9 октября их нужно предъявлять для посещения общепита, ФОКов, бассейнов, выставок, кинотеатров и театров, концертных залов.

QR-код можно получить через портал Госуслуг.