Застреленная из ружья вологжанка оказалась матерью троих детей

Место происшествия Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

В поселке Вохтога 28 сентября произошло страшное убийство. Вологжанин застрелил 41-летняя женщину. Как сообщают местные жители, она была матерью троих детей и соседкой подозреваемого в ее убийстве. 54-летнего мужчину задержали только 29 сентября днем.

Небольшой рабочий поселок Грязовецкого района Вологодской области вздрогнул от произошедшего. Жителям сказали, что пока мужчину не поймали, то детей лучше не отпускать в школу и на улицу. Детские учреждения охраняли спецслужбы, в район стекались силы ОМОНа.

Как выяснилось, нападавший Андрей Тарасов был множество раз судим за последние 40 лет: за хулиганство, халатное отношение к службе, умышленное причинение тяжкого и легкого вреда здоровью. Одного сына мужчина тяжело ранил в тот злополучный вечер, а вот второй его отпрыск отбывает срок за убийства двух пенсионерок: он напал на них в Вологде с целью наживы несколько лет назад.

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