Спецслужбы задержали вологжанина, стрелявшего в людей в Вохтоге

Место преступления Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

В поселке Вохтога Грязовецкого района Вологодской области вечером 28 сентября задержали мужчину, который застрелил из ружья женщину и ранил сына. Об этом сообщили агентству ТАСС в правоохранительных органах. Вологжане могут спать спокойно.

Напомним, после сообщении о стрельбе в рабочий поселок выдвинулись специальные отряды Росгвардии, т.к. стрелок скрылся. Обстоятельства трагедии уточняются правоохранителями - возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба СУ Следственного комитета Вологодской области раскрыла подробности произошедшего. По данным следствия, днем 28 сентября на улице поселка Вохтога обнаружили тело 41-летней местной жительницы. У женщины была прострелена голова.

Позже в квартире дома нашли и раненного 26-летнего юношу - его незамедлительно госпитализировали с огнестрельной раной. Мужчина смог рассказать, что это сделал его отец - 54-летний местный житель. Он стрелял в упор, а потом убежал.

Следователи просят очевидцев трагедии позвонить в следственное управление по телефонам 8-931-503-92-09, 8-921-532-88-73 или 02, 112. Руководитель СУ взял дело на личный контроль. На данный момент ведется проверка версии причастности отца к произошедшему. Следователи и криминалисты исследуют место ЧП, допрашиваются свидетели. Задействованы силы УМВД и Росгвардии.

По данным агентства ФАН, мужчина был судим за хулиганство, причинение вреда здоровью, халатное отношение к службе. Стрелок ранее работал в лесозаготовительной компании, но она обанкротилась в феврале 2021 года, и 300 вологжан остались без работы.

После стрельбы мужчина сел в ВАЗ-2107 зеленого цвета и укатил в сторону Грязовца. С собой у него был охотничий обрез, пистолет ТТ и граната.