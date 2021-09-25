В Вологде кондукторша высадила безбилетную девочку на краю города

В Вологде в начале сентября снова зафиксировали случай преждевременной высадки ребенка из общественного транспорта. В автобусе №16 кондукторша не поверила девочке, которой автомат не выдал билет при оплате электронным проездным. Школьница зашла на остановке улица Ильюшина, а высадили ее уже на остановке Ленинградское шоссе, что на ПЗ. Мать Анюты Лобачевой утверждает, что оплата прошла и деньги снялись. Девочке пришлось брести домой на своих двоих.

Водителю, который допустил такое обращение с несовершеннолетней, грозит штраф до 5 тысяч, а кондукторше до 30 тысяч рублей. Для этого нужно подать заявление на имя начальника ПАТП.

Напомним, в прошлом году после нескольких случаев высадки маленьких детей на мороз в неизвестной местности, в России принят закон: запрещено высаживать ребенка-безбилетника возрастом до 16 лет из общественного транспорта.