В Вологодской области ущерб природе за сбитого зубра оценили в 518 тысяч рублей

Фото: Валентина Певцова, "Красный Север"

В Вологодской области под колеса легковушки попал зубр. Информация попала в прессу благодаря пресс-службе Росгосстраха: Вологодский охотдепартамент получил самую крупную страховую сумму по ОСАГО в стране за сбитого животного. Эту информацию опубликовал портал "Ветеринария и жизнь". Сумма выплаты составила 400 тысяч рублей.

ДТП произошло на трассе Устье – Верхнее Раменье. Легковой автомобиль врезался в зубра. Животное погибло, а ущерб, нанесенный природе, оценили в 518 тысяч рублей.

Среди других крупных выплат Росгосстраха - 80 тысяч рублей за сбитого лося. Это ДТП также произошло в Вологодской области.

Для сравнения приведены и другие любопытные факты. За сбитую косулю в Липецкой области на трассе Орел – Тамбов перечислено 40 тыс. рублей. За сбитого кабана в Тверской области - 30 тыс. рублей.

Средний размер выплаты за наезд на диких животных составляет 79,5 тыс. рублей.

Как сообщала "Комсомолка" в Вологодской области в лесах Усть-Кубенского района проживает самая северная популяция зубров. Их насчитывают более 90 особей. Вес краснокнижного животного может доходить до 1000 килограммов.

Кроме того, в Вологодской области по данным областного охотдепартамента, 48 тысяч лосей.