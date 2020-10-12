Вологодские зубры прошли медосмотр

Вологодские просторы пришлись по вкусу лесным великанам. Фото: Дмитрий БРУШКО

Традиционную осеннюю оценку состояния зубров на Вологодчине провели специалисты.

Эти краснокнижные животные обитают на территории Усть-Кубинского района, иногда охотники говорят, что видели следы их пребывания в Вожегодском районе. В далеком 1991 году в Вологодскую область были завезены три особи. Их разместили в Кирилловском районе, причем в загоне. Однако животные, сломав ограду, сбежали. Была версия, что они погибли. И только через год их случайно обнаружили местные жители в соседнем, Усть-Кубинскм районе. Отсутствие врагов, наличие кормовой базы позволило животным здесь жить и размножаться.

Десять лет назад Всемирный фонд дикой природы помог пополнить стадо, "обновить кровь" - десять животных прибыло на север из Окского заповедника Рязанской области. Сейчас, по данным Русского географического общества, численность вологодских зубров составляет более 90 голов, популяция продолжает расти.

90 голов - может быть для кого-то и не такая впечатляющая цифра, но следует помнить, что в 1927 году во всем мире их насчитывалось лишь 56 особей. Крупнейшие животные Европы были на грани исчезновения.

По словам специалистов, вологодские зубры отличаются от своих более южных сородичей: они крупнее, у них более густая шерсть и широкие, чтобы удобней ходить по снегу и болотам, копыта. Стадо живет по давно заведенному календарю. Обычно животные держатся группами, но недалеко друг от друга. Но всех вместе их можно зафиксировать как раз в августе-сентябре, во время брачного сезона. В стаде самцы держатся обособленно, а верховодит остальными взрослая и сильная самка. Чтобы не беспокоить зубров, местные жители стараются не посещать места их обитания. Облегчают жизнь лесным великанам в суровых зимних условиях егеря: на установленных ими кормушках животные находят и комбикорм, и сено. В лесу для них приготовлено несколько десятков солонцов : там для животных раскладывают соль, которая является и лакомством, и минеральной подкормкой.

Разведением, акклиматизацией редких животных на Вологодчине вот уже почти 30 лет занимается кандидат биологических наук Игорь Гусаров, заведующий отделом кормов и кормления сельскохозяйственных животных СЗНИИМЛПХ, член рабочей группы по сохранению зубров при Минприроды России.

Именно Игорь Гусаров совместно коллегой Никитой Вертугиным, техником института, провели оценку состояния поголовья. Это плановая работа после завершения летнего периода. Во время выезда в Усть-Кубинский район они подсчитали животных, отобрали биологический материал для исследования жизнеспособности зубров, произвели описание местообитания популяции. Окончательные результаты учета зубров по существующей методике будут произведены в январе 2021 года.

Кстати. 30 сентября в России отметили Всероссийский день зубра.