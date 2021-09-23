Мошенники считывают банковские пароли с экрана смартфона

Мошенники воруют информацию с экрана смартфона. Новая схема обмана уже начала работать на обогащение мошенников. Так, девушке 1987 года рождения, проживающей в Нюксенском районе, позвонили незнакомцы и предложили работу. Они представились работниками крупной фирмы, трудиться в которой можно на удаленке.

Чтобы урегулировать технических вопросы они порекомендовали установить программу для ведения видеоконференций, затем зайти в личный кабинет банка в сети Интернет. После этого злоумышленники убедили девушку оформить несколько кредитов.

Чуть позже кредитные деньги пропали со счета. Девушка поняла, что все действия, совершаемые ею на телефоне, с установленной программы видны участникам видеоконференции. Так "работодатели" узнали ее банковский пароль и украли деньги - 289 тысяч рублей. Она поспешила в полицию.

За минувшие сутки о дистанционном мошенничестве заявили в полицию 13 вологжан. Они стали беднее на 3 миллиона 452 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД области.