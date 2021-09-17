В Череповце в 12 раз проходит популярный театральный фестиваль "Золотая маска"

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В Череповец приехал фестиваль "Золотая маска". 16 и 17 сентября череповчанам во Дворце металлургов показывают рок-мюзикл "Фома" от ведущего театрального коллектива страны - Новосибирского музыкального театра. Организаторы проекта рассказали на пресс-конференции, что эта постановка удостоилась весной трех престижных премий в области театрального искусства "Золотая Маска".

За два десятка лет под брендом "Золотая маска" были реализованы сотни проектов в 62 городах России. А в 2021 году фестивали пройдут в 13 городах РФ, гастроли окончатся лишь в конце года - в Санкт-Петербурге.

Череповчанам напомнили, что их город - место рождения известного рок-музыканта Александра Башлачева, а Юрий Шевчук - лидер "ДДТ", и вовсе тут жил. "Маска" же посетила город металлургов уже в 12 раз.

Сюжет рок-мюзикла "Фома" был взят из личная история Юрия Шевчука в связке с историей страны.

Худрук Новосибирского музыкального театра пошутил, что артисты не ожидали, что в Череповце можно дышать. Однако их страхи не подтвердились. По словам исполнителей, они были особенно рады встретив горячие батареи в гостинице в эту холодную осень.