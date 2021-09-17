В Череповце на улице Гоголя до конца сентября появятся две остановки

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В Череповце после ремонта дороги на улице Гоголя обещают поставить два остановочных павильона. Об этом сообщил официальный портал города. Как рассказала депутатка ЗСО Елена Быкова, многие череповчане подали обращения по этой проблеме: присесть и спрятаться от ветра и дождя попросту негде!

Новые деревянные остановки должны установить до конца сентября у домов № 15а и 33 по улице Гоголя. Капремонт планируют окончить на следующей неделе, а пока дорожные рабочие заняты укладкой верхнего слоя асфальта на участке от проспекта Победы до Красной.

Протяженность улицы Гоголя составляет 1,2 км, а это практически 17 000 кв.м.! Череповчанам установили канализационные люки, у дома №23 организовали дождеприемник, чтобы избежать затопления. Об этом сообщил замначальника отдела эксплуатации территорий департамента ЖКХ. Планируется построить заездные карманы, заезды во дворы и обновить часть тротуаров. Гарантия от подрядчика - 5 лет.