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Здоровье17 сентября 2021 15:21

Вологодчина продолжает показывать стабильные показатели по COVID-19: 228 пациентов в сутки

Регион с начала июля вышел на плато по заболеваемости - совсем не маленькой
Евдокия САХАРОВА
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В Вологодской области, по официальной статистике, за минувшие сутки по состоянию на 17 сентября зарегистрировано 228 пациентов с COVID-19. При этом 224 вологжанина выздоровели, шестеро не перенесли вирусную инфекцию. Эти данные поступили с портала стопкоронавирус.рф.

С начала июля Вологодская область показывает стабильные показатели по коронавирусу: ежедневно умирают 6-10 человек, 220-240 заражаются. В рейтинге заболеваемости регион держится на 28 месте по России. С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 65 573 вологжанина, 59 016 человек сумели победить вирус, 1 760 - нет.

Напомним, накануне в коронавирусном моногоспитале произошла трагедия: пенсионер-пациент ночью неудачно пытался спуститься с 5 этажа здания с помощью самодельной веревки.