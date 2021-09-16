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Происшествия16 сентября 2021 13:37

В Вологде пенсионер погиб, сбегая из коронавирусного моногоспиталя по веревке

65-летний мужчина пытался спуститься с 5 этажа с помощью самодельной веревки
Евдокия САХАРОВА
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В Вологде ведется расследование трагического инцидента. 16 сентября под окнами коронавирусного моногоспиталя на Советском проспекте обнаружили тело мужчины.

65-летний пенсионер в состоянии средней тяжести поступил в лечебное заведение еще 13 сентября из города Тотьмы. Врачи назначили ему лечение: COVID-19 был подтвержден, но дыхательной недостаточности не было.

В ночь со среды на четверг, около половины третьего часа, ночи персонал моногоспиталя вздрогнул от страшного звука. Один пациент из палаты исчез, а в туалете было распахнуто окно. Пятый этаж... На земле лежал уже бездыханный мужчина.

Тотьмич отчего-то решил покинуть лечебное заведение и смастерил веревку из подручных материалов. Однако некрепкая самоделка лопнула в самый ответственный момент, и мужчина рухнул с огромной высоты. На данный момент проводятся следственные мероприятия. О происшествии сообщило ИА «Вологда Регион».