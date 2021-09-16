Сокольчанин сумел выжить в пожаре, где погибли двое его товарищей

Раскрылись некоторые детали трагического пожара, который произошел в Соколе, вечером 15 сентября. Как ранее упоминала "Комсомольская правда в Вологде", на улице Водников, 29 вспыхнула двухкомнатная квартира - начиная с дивана с сигаретой.

Пожарные обнаружили на пепелище труп 48-летнего хозяина и его гостя. Мужчины выпивали и много курили. Однако, третьему товарищу удалось выжить - 41-летний мужчина спасся, в отличии от его друзей... На данный момент возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Ведется следствие, назначены экспертизы. Об этом сообщила пресс-служба областного Следственного Комитета.