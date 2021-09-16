Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия16 сентября 2021 12:25

Двое мужчин погибли в пожаре многоквартирного дома в Соколе

Вспыхнула квартира по адресу Водников, 29
Евдокия САХАРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Место трагедии

Место трагедии

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Соколе двое мужчин погибли в пожаре в среду, 15 сентября, в 20:25. В 12-квартирном кирпичном доме загорелась двухкомнатная квартира на втором этаже, в которой проживал 49-летний мужчина. На пепелище пожарные обнаружили тело хозяина и его гостя. Личность второго погибшего предстоит установить.

Эксперты заметили, что очаг возгорания был у дивана в маленькой комнате. Мебель вспыхнула, за ней и остальное. От жары полопались окна... Предположительно, трагедия произошла из-за неосторожного обращения с огнем. Также пожарным пришлось спасать двух соседей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Вологодской области. Соблюдайте технику безопасности при обращении с огнем.