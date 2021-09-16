Двое мужчин погибли в пожаре многоквартирного дома в Соколе

Место трагедии Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Соколе двое мужчин погибли в пожаре в среду, 15 сентября, в 20:25. В 12-квартирном кирпичном доме загорелась двухкомнатная квартира на втором этаже, в которой проживал 49-летний мужчина. На пепелище пожарные обнаружили тело хозяина и его гостя. Личность второго погибшего предстоит установить.

Эксперты заметили, что очаг возгорания был у дивана в маленькой комнате. Мебель вспыхнула, за ней и остальное. От жары полопались окна... Предположительно, трагедия произошла из-за неосторожного обращения с огнем. Также пожарным пришлось спасать двух соседей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Вологодской области. Соблюдайте технику безопасности при обращении с огнем.