ФПК утверждает, что погибший на работе проводник умер не от COVID-19

Фото: Евдокия САХАРОВА

Дочерняя компания РЖД - АО «ФПК» ответила на вопросы журналистов ГородаВо по поводу смерти практически на рабочем месте проводника поезда. 27-летний работник поезда №126 "Москва-Череповец" почувствовал себя плохо еще на станции Вологда, однако отказался от госпитализации, а в Шексне медики ЦРБ его уже не смогли спасти. Газета "Звезда" ранее сообщала, что при вскрытии у скончавшегося выявили коронавирус.

Федеральная пассажирская компания же утверждает, что причина смерти иная, но ее не разгласили: «Несчастный случай с проводником действительно имел место быть. Однако диагноз, повлекший за собой смерть, не связан с коронавирусной инфекцией, о чем говорится в официальном медицинском заключении, которое было выдано его родственникам».

Как выяснилось, ЧП произошло еще 7 сентября: "Когда самочувствие работника стало резко ухудшаться, начальник поезда незамедлительно принял решение вызвать скорую помощь на ближайшую станцию. Признаков инфекционного заболевания, а также повышенной температуры тела, которая всегда бывает при пневмонии, у него не было. Данный факт был также зафиксирован прибывшими медицинскими работниками. Вся необходимая помощь ему была оказана, однако спасти проводника не удалось".

Представители компании подчеркнули, что ответственно следят за здоровьем своих сотрудников, проверяют их самочувствие перед каждым рейсом, а проводников с признаками заболевания - не допускают до работы.