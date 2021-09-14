27-летний проводник скончался от коронавируса во время рейса Москва - Череповец

В Вологде мужчина отказался от госпитализации

ЧП случилось на железной дороге. Молодой проводник поезда "Череповец - Москва" скончался во время рейса. Как сообщает шекснинская районная газета "Звезда", он умер от коронавируса.

Молодой человек резко почувствовал себя плохо на обратном пути - поезд возвращался в Череповец. 7 сентября на перроне в Вологде дежурила скорая помощь. Однако проводник от госпитализации отказался. Но уже в Шексне медики сняли его с поезда в тяжелейшем состоянии. Около часа медики проводили спасательные мероприятия, но спасти проводника не смогли.

При вскрытии у него был обнаружен коронавирус.