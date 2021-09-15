В Череповце машины засыпало деревьями

Фото Смирнова Сергея

В Череповце 14 сентября прошел сильный ветер и ливни, а наутро автолюбители обнаружили свои машины побитыми упавшими деревьями. В соцсетях горожане делятся своими историями. Например, в одном из дворов пострадал крепенький Mitsubishi Pajero - его корпус помяло рассыпавшееся сухое дерево.

Фото Ilya Gass

Напомним, что сухие деревья должны убирать управляющие компании. Если доказать, что ущерб был причинен из-за ненадлежащего контроля УК за территорией, то именно она будет оплачивать ремонт. Владельцам советуют подробно все заснять и обратиться к участковому.

Фото Ilya Gass

Кроме того, в тот же день с многоэтажки сорвало гигантский баннер и он развевался как флаг.