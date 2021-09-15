Гигантский баннер веял над многоэтажкой в Череповце

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В Череповце произошло ЧП: баннер с рекламой стройматериалов размером 8x10 метров оборвался от сильных порывов ветра в минувший вторник, 14 сентября. Полотно свисало с 8 этажа многоквартирного дома по улице Сталеваров.

Владельцам рекламного объекта сообщили о произошедшем, но они не смогли самостоятельно убрать "флаг", так как ветер продолжался, и обратились в спасательную службу Череповца. Череповчане опасались, что баннер рухнет на людей с высоты или вовсе может оборвать провода.

«Спасатели связали и закрепили баннер, чтобы не улетел. Сегодня владельцы сняли его с дома. Работа осложнялась тем, что дул сильный ветер и баннер разлетался в стороны. Использовали альпинистское снаряжение, обращались к жителям, чтобы с балкона поймать баннер. На закрепление потратили около двух часов», — сообщил директор спасательной службы Дмитрий Санакоев. К счастью, в результате этого инцидента никто не пострадал.