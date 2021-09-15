В Зашекснинском районе Череповца появилось тепло

В Череповце заканчивается эпопея с подключением тепла в Зашекснинском районе. Работы на теплотрассе затянулись, тысячи череповчан находились в квартирах без тепла при низких температурах. Как сообщил мэр Череповца Вадим Германов, к 03:30 котельная Зашекснинского района Череповца вышла на оптимальные рабочие параметры: "Температура теплоносителя составила 75 градусов, давление сетевой воды 4,5 атмосферы..."

Теперь все зависит от управляющих компаний. Они должны были открыть задвижки накануне, с 21 часов. Об этом сообщала телефонограмма "Газпром теплоэнерго Вологда". Где они оперативно сработали, в тех домах тепло и горячая вода уже есть.

Те, кто еще сидит без тепла, могут сообщить лично мэру - в комментариях на его страничке. Импровизированная "Книга жалоб" с утра уже набрала десятки записей.