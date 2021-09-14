Преподаватель вологодского университета Евгений Биловол разработал устройство для борьбы с терроризмом

Владимир Биловол - физик.

Вологжанин Евгений Биловол стал победителем конкурса «Моя страна – моя Россия». Его проект стал одним из лучших в номинации «Интеллектуальная собственность моей страны».

Финалисты всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – представили свои проекты. По итогам защит, которые состоялись в онлайн-формате, были определены 7 победителей и лауреатов. В их число вошёл молодой ученый Из Вологодского государственного университета Евгений Биловол.

Он представил разработку устройства обнаружения скрытых веществ у человека под одеждой. Способ основан на облучении электромагнитными волнами СВЧ-диапазона. В прошлом сезоне конкурса Евгений также был одним из лучших – он представил многофункциональную программируемую платформу с методическим и программным сопровождением «Инженер будущего» в номинации «Моя педагогическая инициатива».

По словам ученого, среди мер, необходимых для предотвращения террористических актов, важное место занимает досмотр людей при проходе в аэропорты, вокзалы и другие места массового скопления людей. Существуют эффективные способы обнаружения металлических предметов, скрытых под одеждой. Но обнаружить диэлектрических предметов все еще сложно - известные устройства являются технически сложными, дорогостоящими и требуют высокой квалификации персонала. По мнению Евгея Биловола, имеется возможность дальнейшего упрощения таких устройств. По оценкам экспертов, номинация «Интеллектуальная собственность моей страны» по праву считается одной из наиболее сложных в конкурсе «Моя страна – моя Россия».

Авторы лучших инициатив получат комплексную поддержку от Роспатента – денежные премии, помощь в поиске путей софинансирования и коммерциализации своих проектов, содействие в публикации в профильных СМИ, а также возможность участия в конференциях и других мероприятиях Роспатента.

Участниками XVIII всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» в нынешнем сезоне стали 91 147 человек из всех регионов страны и иностранных государств, в числе которых Беларусь, Украина, Азербайджан, Египет, Вьетнам, Великобритания, США и многие другие. Успешно прошли заочный этап и попали в финал проекта 762 конкурсанта из 76 регионов России и ряда зарубежных стран, сообщает пресс-служба конкурса.