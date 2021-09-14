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Здоровье14 сентября 2021 14:56

Более 272 тысяч вологжан полностью привиты от коронавируса

Однако, многим подошло время сделать ревакцинацию
Евдокия САХАРОВА
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Фото Владимира Федотова

Фото Владимира Федотова

В Вологодской области по состоянию на 14 сентября, за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 272 жителя, 8 человек с болезнью не справились, а 234 пациентов выписали с больничного. Напомним, последние два месяца Вологодчина находится на плато заболеваемости, однако медики боятся повышения заражаемости в связи со сменой сезона на более прохладный - осень/зиму.

Как сообщает Департамент здравоохранения региона, первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 292 334 вологжанина, а вторым пока 272 662.

«Мы находимся на пороге сезонной вспышки заболеваемости, характерной не только для ковида. Я говорю про грипп и прочие ОРВИ. Совпадение определенных факторов - сезон, возвращение из отпусков и начало учебного года — может создавать предпосылки для напряжения этой ситуации в конце сентября - начале октября, - считает главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. - Вакцинация является единственным эффективным способом научиться жить с коронавирусом. Этого не надо бояться, потому что сейчас уже есть достаточно большой накопленный и российский, и зарубежный опыт».