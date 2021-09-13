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Общество13 сентября 2021 16:21

Вологодский губернатор отпустил школьников в день выборов по музеям

В Вологодской области решили занять детей 17 сентября внеклассными занятиями
Евдокия САХАРОВА
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На оперативном совещании в правительстве области губернатор региона сообщил об изменении планов на учебную занятость школьников 17 сентября в пятницу. Ранее считалось, что детям устроят выходной или день дистанционных занятий, чтобы уменьшить риск заражения коронавирусом - ведь в школах будут избирательные участки.

Однако 13 сентября от Олега Кувшинникова поступила иная информация: ребят займут внеклассными занятиями - музеями, соревнованиями и другим. Их расписание опубликуют в этот же день. Студентов же отправят на практику. После голосования 19 сентября учебные заведения тщательно продезинфицируют.