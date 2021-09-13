Череповчанка, лишенная прав, устроила дебош и порвала документы в наркодиспансере

Женщина-водитель на медосвидетельствовании устроила скандал и порвала документы.

Это не первое задержание ее в нетрезвом виде за рулем.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области, ночью при патрулировании Зашекснинского района сотрудники ГИБДД на перекрестке улиц Ленинградской и Годовикова, заметили автомобиль «КИА». По имеющимся данным, водитель этой иномарки ранее была лишена водительских прав. Поэтому полицейские решили проверить документы. На требование из сигнального говорящего устройства водитель снищила скорость, но продолжила движение.

Тогда госавтоинспекторы перекрыли дорогу патрульной машиной. Иномарка остановилась, у женщины-водителя потребовали документы. Дама 34 лет предъявила паспорт и свидетельство о регистрации на автомобиль, пояснив, что водительских прав она лишена.

Инспектор ДПС обратил внимание на явные признаки опьянения, поэтому водителю предложили пройти медосвидетельствование на состояние опьянения на месте. Она отказалась, но сказала, что готова пройти процедуру в медучреждении.

В наркологическом диспансере, куда ее доставил наряд ДПС, она устроила скандал, сообщив, что отказывается от прохождения медицинского освидетельствования. Затем на глазах правоохранителей и сотрудников учреждения порвала составленные акты и протоколы.

Чтобы женщину успокоить, ее отвезли в отдел полицию, автомобиль отправлен на специализированную стоянку.

В итоге - количество материалов против водителя увеличилось: был составлен протоколы по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», а также и ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции…».

За факт повторного нарушения ПДД лицом, ранее подвергнутым административному наказанию, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). За подобное женщине грозит до 2 лет лишения свободы.