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Общество12 сентября 2021 21:05

В Череповце 443 предприятиям придется нанимать людей с инвалидностью

В федеральное законодательство вступят изменения с 1 марта 2022 года
Евдокия САХАРОВА
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В городе металлургов будут активнее принимать на работу череповчан с инвалидностью. Всего сейчас открыто 332 вакансии в 143 организациях. Череповецкие предприятия смогут выполнить квоту по трудоустройству граждан с проблемами здоровья только после приема их на работу, иначе им грозит административная ответственность. Сейчас достаточно просто открыть вакансию, нанимать работника не обязательно.

Создавать такие рабочие места обязаны работодатели со штатом более 35 человек, а размер квоты 2%. В городе насчитывается 443 таких предприятия. Изменения в законодательство РФ вступят с 1 марта 2022 года. Об этом сообщили в отделе по реализации социальных программ мэрии Череповца. До марта обещают пояснить работодателям, сколько времени у них есть на заполнение вакансии.