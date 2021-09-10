Ярмарка "Вологодское подворье" пройдет 11 сентября на площади Революции в Вологде

Торговля на площади будет идти целый день Фото: администрация города Вологды

В Вологде начинаются традиционные осенние ярмарки "Вологодское подворье". Ярмарка пройдет на площади Революции в субботу, 11 сентября, с 10:00 до 17:00.

Вологжане могут купить продукцию более 100 крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных предприятий.

Организаторами выставки-ярмарки выступает МБУ «Центр содействия развитию предпринимательства и туризма» совместно с Правительством Вологодской области.

На ярмарке будут продаваться сезонные овощи, лесные ягоды и грибы, молочную и мясную продукцию, свежую и копченую рыбу, сыры, соленья и разносолы, кондитерские изделия.

Как обычно, покупателям предложат сувениры, валенки и тапочки ручной работы, садово-огородный инвентарь, продукцию пчеловодства.

По прогнозам, ряд цен может быть ниже, чем в торговых сетях. Один из плюсов торговли - это свежая продукция, экологически чистая натуральная продукция. Предпринимателям предлагается реализовать свой товар без посредников.

В рамках ярмарки пройдет финальный этап областного конкурса «Вологодское подворье».

Лучшие из 545 участников также представят свою продукцию, состоится награждение победителей, будут названы лучшие в регионе огородники, садоводы, цветоводы, пчеловоды, животноводы.

Кроме того, состоится экологическая акция «Зеленый регион». Это одна из инициатив фракции «Единая Россия» Законодательного собрания области. Пластик, ненужную бытовую и оргтехнику на месте могут обменять на семена, саженцы или экопродукты. Весь собранный пластик будет передан для утилизации, а вырученные средства пойдут на закупку корма питомцам общества защиты животных «Велес».

Дополнительную информацию о ярмарке можно узнать по телефонам: 8-800-200-16-77, 72-87-33, сообщает пресс-служба Администрации города Вологды.