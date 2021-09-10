В Вологде визуализировали дорожное кольцо, совмещенное с фонтаном

Вологжане создали видео-ролик, задев сразу две актуальные для областной столицы темы: транспортные кольца и фонтаны.

"Пока в городе Вологда все думают, где будет новое кольцо и фонтан, мы решили помечтать и установили свои. Пиши в комментариях, где бы ты хотел видеть это чудо? И нужен ли вообще городу новый фонтан?", - написали Baza.net на своей страничке вконтакте.

На видео со звуками смываемого унитаза визуализирован гигантский "водный источник", расположенный в удивительном месте. Все-таки при таком расположении водичкой смогут наслаждаться лишь мчащиеся мимо автомобилисты.

Однако, такой вариант вологжане даже начали всерьез обсуждать, но спорам в комментариях положил конец местный житель Александр Сапожников: "Фонтаны на кольцах не нужны, к фонтану должен быть доступ пешеходов и размещать их нужно в рекреационных зонах. А на кольцах клумбы или памятники выдающимся деятелям и различные стелы".

Хотя был предложен и вариант Белгорода, где к сердцевине кольца ведут пешеходные переходы. Скорее всего, это сильно замедлит поток, а для многочисленных отдыхающих будет очень некомфортно и максимально небезопасно.

Переход на кольце в Белгороде Фото: Google Карты

Напомним, что в Вологде организовали несколько дорожных колец, которые вызвали бурные обсуждения среди автомобилистов и пешеходов. Не всем они понравились, а некоторые утверждают, что количество ДТП только выросло. Однако, мэр предлагал сделать кольцо даже у перекрестка Мира и Октябрьской.

Кроме того, среди жителей города стартовало голосование на размещение фонтана за 100 млн рублей.