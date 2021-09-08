Жители Вологды начали выбирать место для нового фонтана за 100 млн

Территорию вокруг свето-музыкального фонтана тоже планируют облагородить

В Вологде стартовало голосование за место размещения нового городского свето-музыкального фонтана - так называемого подарка губернатора за 100 млн рублей из областного бюджета. Жители областной столицы могут отдать свой голос на сайте Вологда РФ до 22 сентября включительно. Новое место притяжения должно быть готово к 875-летнему юбилею города - лету 2022 года.

На выбор вологжанам дали лишь два варианта: на площади у ЦУМа и на аллее по проспекту Победы. Лишь эти локации оставили после технической проверки и оценки экспертов Общественного совета. Мэр Вологды пояснил: "Обе [площадки] - в центре города, обе - в посещаемых вологжанами местах. У каждой из точек есть свои преимущества, которые мы детально прописали в ссылке для голосования. Просим жителей города изучить эти варианты и высказать свою точку зрения. Итоговое решение по месту размещения фонтана будет приниматься на основе результатов голосования".

Многим местным жителям не понравилось, что нельзя проголосовать за площадь Революции - самый центр города находится в сомнительном состоянии. К тому же, раньше до Памятника героям гражданской войны (в народе "зуба"), там и стоял фонтан. Места много, благоустройство не помешает. Мэр Сергей Воропанов ответил на этот вопрос в соцсетях: "Площадь Революции необходимо благоустраивать комплексно. Разработкой проекта мы занимаемся, планируем привлечь и федеральных экспертов. Хотелось бы восстановить здесь исторический фонтан, поэтому эта площадка не участвует в голосовании". Сити-менеджер отметил, что поддержит любой выбор горожан. Оба варианта имеют плюсы и минусы.

Архитекторы проанализировали представленные площадки и выяснили, что вологжане любят прогуливаться по аллее проспекта Победы еще с момента ее создания - 1938 года. В непосредственной близости находится Кремль и Соборная горка. Фонтан в этом месте добавит шарма историческому центру, станет приятным пунктом туристического маршрута.

Фото: Евдокия САХАРОВА

У ЦУМа раньше стоял фонтан, поэтому его возвращение - отличный пример преемственности. Водный объект снизит количество пыли, охладит в жаркий день неозеленённую территорию. Часто там назначают встречи, отдыхают от покупок, рядом - Камерный театр. Пространство с фонтаном будет более камерным за счет плотной застройки.

Фото: Евдокия САХАРОВА

Вологжане заметили, что фонтан у ЦУМа больше похож на подарок бизнесу вокруг. Помимо этого - там уже уложена дорогая плитка. Многие предложили построить больницу, школу или решить другие проблемы города, пусть даже убрать кричащую рекламу с улиц.

Помимо фонтана будет обустроена и прилегающая территория. Об этом сообщает пресс-служба администрации Вологды.