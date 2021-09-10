Глава Вологодского района поступил в аспирантуру

Фото со страницы главы

Глава Вологодского района рассказал на своей странице в соцсети о том, что решился вновь начать учебу, ведь в современном мире без постоянного обновления своих знаний никуда.

Оказалось, что Сергей Жестянников 9 сентября с отличием сдал вступительный экзамен на первый курс аспирантуры. Направление он выбрал «Экономика и управление народным хозяйством». Обучение пройдет в ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук».

Перед комиссией

Сергей прокомментировал: "Экономика – это непросто, но интересно. Особенно, когда теория накладывается на практику". Пожелаем успехов в учебе! По крайней мере для этого не нужно летать в Дубай.