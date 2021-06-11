Мэр Вологды оставил город ради Дубая

Фото со страницы мэра

Мэр Вологды улетел в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы пройти стажировку в Дубае в рамках программы ВЭБ.РФ и школы управления Сколково «MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION».

На проекте организуются команды от 100 городов России, всего участвует около пяти сотен городских управленцев. От Вологды учиться поехали также начальник департамента городского хозяйства Алексей Шумилов, заместитель начальника департамента градостроительства по вопросам архитектуры Ольга Макарова, заммэра Светлана Пахнина. От региона - замгубернатора Виталий Тушинов. Обучение прошло 7-11 июня. Вологжане теперь ожидают от мэра-тиктокера повышенной эффективности.