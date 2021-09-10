В Вологде стали известны подробности ДТП с автобусом паломников

Фото: Предоставлено пресс-службой УМВД по Владимирской области

Стали известны подробности ДТП с вологодским автобусом, перевозившим паломников. Напомним, Фирма «Мечта тур» организовала 13–14 августа тур к мощам Матроны. Ночью 14 августа в Александровском районе Владимирской области автобус врезался в МАН с прицепом. В автобусе Неоплан находились 44 пассажира, пострадали 16 человек.

Областная прокуратура провела проверку и обнаружила нарушения в организации работы вологодского перевозчика. В работе компании-перевозчика ООО «Междуречье Авто» обнаружены нарушения.

Проведенными надзорными мероприятиями установлены нарушения требований законодательства о безопасности дорожного движения, лицензировании и трудового законодательства.

Так, работник, исполняющий обязанности специалиста по обеспечению безопасности дорожного движения ООО «Междуречье Авто» не был официального трудоустроен, фактически работу не выполнял, заработная плата ему не начислялась.

Установлены нарушения при прохождении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров.

По результатам проверки в адрес директора ООО «Междуречье Авто» внесено представление об устранении выявленных нарушений закона. Материалы проверки также были направлены в Ространснадзор и Государственную инспекцию труда в Вологодской области.

Напомним, 14 августа около 3 часов ночи, выехавший из Вологды туристический автобус попал в ДТП во Владимирской области. В машине находилось 47 вологжан, среди них 2 детей. Четырех пострадавших госпитализировали, 36 человек проходили лечение амбулаторно.