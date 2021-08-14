Автобус с вологодскими паломниками разбился на пути в Москву

Место происшествия Фото: Предоставлено пресс-службой УМВД по Владимирской области

В Александровском районе Владимирской области в страшное ДТП попал туристический автобус с паломниками, отправившийся из Вологды. К тому моменту они уже проехали Ярославль и направлялись к Москве. Авария случилась в три часа ночи 14 августа. Как сообщает УМВД, автобус Neoplan Cityliner врезался в грузовик МАН с прицепом, который двигался впереди в попутном направлении. Автобус принадлежит ООО «Междуречье-Авто», которое зарегистрировано в деревне Родионцево Вологодской области.

Место происшествия Фото: Предоставлено пресс-службой УМВД по Владимирской области

В вологодском автобусе было 47 человек, из которых 2 водителя и один экскурсовод. Большинство попавших в аварию до конца дня собирается отправиться домой: за ними в 9 утра пришел автобус из Вологды. Как сообщают чиновники Владимирской области, после аварии всех пассажиров разместили в пункт временного размещения в кафе "Успех" и обеспечили питанием.

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На данный момент в Александровскую ЦРБ госпитализированы 6 человек в состоянии средней и легкой тяжести. Губернатор Вологодчины сообщил о 22 пострадавших включая ребенка. Прокуратура считает, что причиной аварии могло стать превышение скорости водителем автобуса. Организована доследственная проверка СКР Владимирской области. Стало известно о состоянии и фамилиях госпитализированных.

Судя по всему, паломники направлялись "На поклон к святой Матроне Московской".