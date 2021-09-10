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Общество10 сентября 2021 10:34

Вологжанка убила сожителя из-за разногласий по поводу приготовления обеда

Вскоре она предстанет перед судом
Иван Чухнин
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Тот самый нож

Тот самый нож

Фото: СУ СК России

Вологжанку обвиняют в совершении убийства сожителя. Уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ расследовано и направлено в суд.

Как сообщала "Комсомолка", ЧП случилось 26 июня. Нетрезвые сожители поссорились из-за приготовления обеда. Женщина обостренно восприняла критику сожителя и убила его: взяла нож и ударила им в грудь. 49-летний вологжанин скончался на месте.

Как сообщает региональное СУ СК, женщина частенько злоупотребляла спиртным. В ходе расследования собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая, несмотря на доводы обвиняемой, ее причастность к совершению преступления. Уголовное дело направлено в суд.