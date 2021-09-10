Вологжанка убила сожителя из-за разногласий по поводу приготовления обеда

Тот самый нож Фото: СУ СК России

Вологжанку обвиняют в совершении убийства сожителя. Уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ расследовано и направлено в суд.

Как сообщала "Комсомолка", ЧП случилось 26 июня. Нетрезвые сожители поссорились из-за приготовления обеда. Женщина обостренно восприняла критику сожителя и убила его: взяла нож и ударила им в грудь. 49-летний вологжанин скончался на месте.

Как сообщает региональное СУ СК, женщина частенько злоупотребляла спиртным. В ходе расследования собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая, несмотря на доводы обвиняемой, ее причастность к совершению преступления. Уголовное дело направлено в суд.